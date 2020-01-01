Мария Сыропятова Мэрия Перми отложила снос «малой пирамиды» на ул. Крисанова Объект будет демонтирован в ходе реконструкции дороги Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: 2ГИС

В мэрии Перми решили пока не сносить одну из «малых пирамид» на ул. Крисанова. Об этом сообщил в ходе прямого эфира мэр Алексей Дёмкин.

По его словам, снос торгового комплекса по ул. Крисанова, 12б будет увязан с реконструкцией дороги.

«Пока оставим его действующим, чтобы торговый объект продолжал генерировать доход в бюджет города», — объяснил принятое решение Алексей Дёмкин.

Напомним, что обе «малые пирамиды» на ул. Крисанова у «Театра-Театра» попали под изъятие и выкуп в муниципальную собственности осенью 2019 года. В результате длительного судебного процесса стоимость выкупа одного из объектов (ул.Крисанова, 12б) выросла в два раза. По второму тяжба пока не завершена.

Осенью 2020 года источники «Нового компаньона» сообщали, что необходимость выкупа и сноса обеих «пирамид» связана с расширением улично-дорожной сети при строительстве третьего моста через Каму в створе ул. Крисанова.

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