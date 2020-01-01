Мария Сыропятова Мэрия завершила снос павильонов на Комсомольском проспекте На этом месте обустроят малое общественное пространство Поделиться Поделиться Твитнуть

снос киосков на Компросе

Валерия Рогожникова

Администрация Перми завершила снос двух павильонов у строительного колледжа (пр. Комсомольский, 59а). Работники подрядной организации в настоящий момент заканчивают уборку строительного мусора на данной территории. В мэрии Перми обещают на этом месте обустроить малое общественное пространство.

Напомним, что демонтаж «исторических» павильонов на Комсомольском проспекте был начат на прошлой неделе. Ранее оба объекта с земельными участками были выкуплены в муниципальную собственность в рамках программы по изъятию имущества у предпринимателей, стартовавшей в 2019 году. О сделке по выкупу павильонов на пр. Комсомольском, 59а стало известно летом 2020 года. В ноябре этого же года задержку со сносом объектов в мэрии объясняли несогласием арендаторов добровольно съехать. В связи с этим в мэрии планировали принудительный демонтаж объектов.

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