Мария Сыропятова
Мэрия завершила снос павильонов на Комсомольском проспекте
На этом месте обустроят малое общественное пространство
Администрация Перми завершила снос двух павильонов у строительного колледжа (пр. Комсомольский, 59а). Работники подрядной организации в настоящий момент заканчивают уборку строительного мусора на данной территории. В мэрии Перми обещают на этом месте обустроить малое общественное пространство.
Напомним, что демонтаж «исторических» павильонов на Комсомольском проспекте был начат на прошлой неделе. Ранее оба объекта с земельными участками были выкуплены в муниципальную собственность в рамках программы по изъятию имущества у предпринимателей, стартовавшей в 2019 году. О сделке по выкупу павильонов на пр. Комсомольском, 59а стало известно летом 2020 года. В ноябре этого же года задержку со сносом объектов в мэрии объясняли несогласием арендаторов добровольно съехать. В связи с этим в мэрии планировали принудительный демонтаж объектов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.