Мария Сыропятова На Комсомольском проспекте в Перми начат снос двух павильонов На их месте планируется обустроить общественное пространство Поделиться Поделиться Твитнуть

Снос павильона на Компросе / Фото: Валерия Рогожникова

По инициативе администрации Перми начался демонтаж двух торговых павильонов у строительного колледжа по адресу пр. Комсомольский, 59а. В планах мэрии — обустроить на этом месте малое общественное пространство.

Напомним, оба павильона с земельными участками были выкуплены у собственников городом в рамках изъятия недвижимости, начатого в 2019 году. О выкупе обоих павильонов стало известно летом 2020 года. В ноябре этого же года задержку со сносом объектов в мэрии объясняли несогласием арендаторов добровольно съехать. В связи с этим в мэрии планировали принудительный демонтаж объектов.

Снос павильона на Компросе / Фото: Валерия Рогожникова

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