Мария Сыропятова Администрация Перми выкупит два павильона и участки под ними на Комсомольском проспекте На этом месте предполагается организовать общественное пространство Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индивидуальный предприниматель Алла Кириленко подписала соглашение с администрацией Перми об изъятии земельных участков и двух торговых павильонов по адресу Комсомольский проспект, 59а, около здания строительного колледжа. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Согласно ранее озвученным планам городских властей, за счёт этих земельных участков должна быть расширена территория общего пользования. Муниципальные проектировщики рассказывали, что на этом месте предполагается «организовать малое общественное пространство», сохранив озеленение. Однако окончательный проект развития территории около строительного колледжа появится после проведения проектных работ.

Ранее городским властям удалось заключить только два соглашения с предпринимателями о выкупе их имущества в центре Перми (всего под изъятие попало более шести десятков участков земли и объектов на них). Недавно предприниматели, заключившие соглашения, получили возмещение за своё имущество.

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