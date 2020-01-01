Елена Синица В ПГНИУ завершилась проверка действий преподавателя, продолжавшего лекцию во время стрельбы В вузе пришли к выводу, что Олег Сыромятников не нарушил ни одной инструкции Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском классическом университете завершилась проверка действий преподавателя Олега Сыромятникова, который во время стрельбы в университете продолжил вести лекцию. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

«Профессор Олег Сыромятников не нарушил ни одной инструкции и не допустил паники среди студентов. Не зафиксировано ни одной физической травмы среди студентов, присутствовавших на его лекции, — сообщили в пресс-службе. — Убедившись в безопасности своих подопечных, профессор продолжил выполнять свою основную преподавательскую функцию, что не является противоречием или ошибочным решением».

В вузе также призвали журналистов прекратить домыслы вокруг профессора и в своих информационных материалах не допускать его травли.

Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров пришёл в Пермский классический университет с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали.

7 декабря Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Бекмансурову. Он останется под арестом до 20 февраля 2022 года.

Кроме этого, сообщалось, что в ПГНИУ подготовили приказ об отчислении Тимура Бекмансурова.

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