Олеся Максименко Пермский стрелок будет отчислен из ПГНИУ Приказ вступит в силу после решения суда Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В ПГНИУ подготовлен приказ об отчислении студента юридического факультета Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете.

Приказ вступит в силу, когда появится решение суда, сообщают в вузе.

Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака пришёл в Пермский классический университет с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали.

Во вторник, 7 декабря, Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Бекмансурову. Он останется под арестом до 20 февраля 2022 года.

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