Елена Синица «Пару нам никто не вернёт» Студенты и преподаватели прокомментировали действия педагога, продолжавшего лекцию во время стрельбы в ПГНИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Сыромятников / фото: Пермская духовная семинария

В понедельник, 20 сентября, во время стрельбы на территории ПГНИУ, преподаватель русской литературы Олег Сыромятников продолжил вести лекцию. Вокруг этой ситуации разгорелось активное обсуждение: студенты возмущены реакцией преподавателя, коллеги же его поддерживают.

В распоряжении «Нового компаньона» есть аудиозапись, которая велась во время занятия. В один момент студенты прервали преподавателя, сказав, что в восьмом корпусе находится стрелок.

«Нет, ну давайте серьёзно, это ведь учёба…», — начал преподаватель.

На что мама одной из студенток, которая ранее зашла в аудиторию во время занятия, ответила:

«Какая учёба? Там ЧП, я, думаете, почему вернулась? Я даже выйти не смогла», — сказала она и предложила закрыть дверь.

Далее на аудиозаписи слышно, как преподаватель разговаривает по телефону. Предположительно, что с деканом факультета. После того, как собеседник сообщил, что службы безопасности уже выехали, преподаватель сказал: «Продолжать работать. Слышали распоряжение декана? Вы меньше читайте всякие сплетни и прочие вещи».

Затем Сыромятников продолжил занятие. Однако спустя несколько минут сделал замечание студентам.

«Девочки, вы мне мешаете. Занимайтесь там своими делами, но имейте в виду, материал этот я спрошу. Нам пару эту никто не вернёт. Ну и самоподготовка, готовьтесь сами. Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашёл и заставил — это было бы прикольно.

На этом педагог снова продолжил читать лекцию. В то же время на записи слышно, что кто-то начал стучать в дверь, но педагог продолжил читать лекцию шёпотом. Позднее выяснилось, что это были представители правоохранительных органов. Они сообщили, что можно выходить.

После случившегося, одна из студенток группы опубликовала в своём профиле в Instagram пост на эту тему.

«Наш преподаватель не сделал ничего из того, что сделала моя мама. Более того, он даже не удосужился прекратить лекцию. Мы полтора часа сидели и ждали смерти. Без приукрас. А спасатели ехали слишком долго. За это время, мне кажется, я пережила несколько жизней», — пишет студентка.

По её словам, сейчас преподаватель «выворачивает всё наизнанку, обвиняет нас в панике». Всё, что он говорит, продолжает студентка «одна сплошная ложь, а мы спасли ему жизнь, знаете, на минуточку».

Корреспонденты студенческого «Ё-медиа» обратились за комментарием и к самому Олегу Сыромятникову. Он считает, что поступил правильно.

«Я — преподаватель, моя работа — вести занятия. Дверь (металлическая) была закрыта изнутри, мы находились на 5-ом этаже. Что прикажете делать? Прыгать в окно? Бежать в коридор? Тупо молча сидеть или нагнетать психоз? — отвечает Сыромятников. — Или («молчание ягнят») сидеть под партой, которая не защитит от прямого выстрела и может немного помочь только при штурме здания, когда на голову будут сыпаться стекла и спецназовцы?»

Поддерживает своего коллегу и преподавательский состав, отмечая, что преподаватель сделал самое главное — закрыл дверь.

«Я точно знаю, что коллега, о котором вы говорите, заблокировал студентов внутри помещения, то есть он закрыл железную дверь. Это первое и главное, что он сделал. В этом плане он обезопасил студентов, находящихся в помещении. Я думаю, он продолжил вести занятия, чтобы сохранить спокойствие и не вызвать панику», — заявила декан химического факультета ПГНИУ Ирина Машевская.

Поддержал Сыромятникова и доцент ПГНИУ Иван Печищев, написав в своём профиле на Facebook следующее:

«Почему все набросились на Олега Сыромятникова? Давайте так. Сначала окажитесь в одном корпусе с вооруженным стрелком, потом оцените действия преподавателя. Я вот был в это время в университете, но в другом, более безопасном, корпусе. Так что, пожалуй, и я не могу его судить».

В разговоре с «Коммерсант-Прикамье», президент ПГНИУ Владимир Маланин сказал, что не может осуждать действия Олега Сыромятникова, который не закончил лекцию во время стрельбы в университете.

«Как развивалась ситуация, я знаю только из сообщений в прессе, но, по моему личному мнению, он сделал все, что смог,— считает Владимир Маланин,— насколько я понял с его слов, команды на эвакуацию студентов от руководства преподаватель не получил. Поэтому он принял решение закрыть достаточно прочную дверь. А продолжение лекции, как мне кажется, помогло не допустить паники, удерживать внимание ребят».

В пресс-службе университета «Новому компаньону» сообщили, что руководство вуза собирает данные по поводу действий преподавателей. В том числе по поводу доктора филологических наук Олега Сыромятникова.

По предварительным сведениям известно, что дверь в аудиторию была закрыта, что «в этой ситуации является самым важным».

Окончательная оценка произошедшего будет дана по итогам внутренней служебной проверки и работы Следственного комитета РФ. Информация о результате проверки появится позднее.

Напомним, 20 сентября 18-летний студент юрфака Тимур Бекмансуров начал стрельбу на территории университета. За несколько минут до нападения он опубликовал у себя на странице в социальных сетях фото с оружием и пост, в котором рассказал, как долго и тщательно готовился к преступлению.

Убийца хладнокровно застрелил шесть человек, попавшихся ему на пути, 24 пострадавших позднее обратились за медицинской помощью. 20 из них были госпитализированы с травмами и ранениями различной степени тяжести. Преступника удалось обезвредить только через час.

Психологи и психиатры видят причины трагедии в сокращении ставок школьных психологов и разрушенной системе контроля за психическим здоровьем детей.

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