Елена Синица Мария Сыропятова Потенциал ненависти Психологи и эксперт по безопасности — о массовом убийстве в пермском университете Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сокращение ставок школьных психологов и разрушенная система контроля за психическим здоровьем детей — в этом эксперты видят возможные причины произошедшей в Пермском классическом университете трагедии. Стрельба, которую 20 сентября открыл студент вуза, оборвала жизни шести человек, состояние ещё девяти оценивается как тяжёлое.

Сейчас в школах проводятся только диагностические срезы всех классов 1-2 раза в год. Они направлены на диагностику уровня развития ребёнка и социальный климат в коллективе, говорит психолог Наталья Дёмшина. Более того, по её словам, ставок психолога стало меньше в 2-3 раза по сравнению с прошлым десятилетием. «Опасные» учащиеся, так называемая группа риска, находятся под присмотром социального педагога. Раньше были организованы посещения родителей, сейчас такого нет.





При этом, личности психопатического склада не всегда относятся к категории неблагополучных детей, часто это дети с высоким интеллектом, отмечает психолог.





В школах обычно выявляют детей с нарушениями эмоционального развития и рекомендуют родителям обратится к психологу в частном порядке. В современной системе образования в сравнении с прошлым десятилетием официально отменена задача воспитания детей и подростков. Педагоги занимаются развитием детей, но не воспитанием, подчёркивает Дёмшина.





«Из рассказов подростков, которые обращаются ко мне за консультацией, воспитательная функция сводится часто к директивным указаниям, иногда обвинениям детей в плохом поведении и попыткой установить дисциплину через страх наказания, — говорит Наталья Дёмшина. — Конфронтация взрослых с подростками вызывает их желание конфронтировать в ответ. Самыми разными способами, соответственно. Большинство современных детей активно и даже агрессивно реагируют на подавление своей воли».





По мнению психиатра Николая Пастухова, который ознакомился с обращением стрелка, «расстройство личности здесь есть». Он отмечает, что «эта записка наполнена патологией, которая его настигла и накрывала в тот момент, это человек, который психически не совсем здоров». Говорить, насколько глубокое расстройство личности и характеризовать его довольно сложно, считает Пастухов. Однако он добавил, что, по большому счёту, на первичном приёме у психиатра, когда стрелок получал справки, это было замечено.





«Другое дело, что он, возможно, не стал тщательно копать в этом направлении. Его направили к другому психиатру, где ему предложили пройти тест, предполагаю, MMPI. Но он его нашёл в интернете, 10 раз ответил на все вопросы, выучил. Он вдумчиво к этому вопросу подходил. Соответственно, эта идея разрушения была давно, она зрела. Она обрастала болезненными деталями и суждениями», — поясняет психиатр.





Выявить растущий потенциал ненависти вполне можно было на стадии школы, что говорит о том, что у нас разрушена система контроля за психическим здоровьем школьников, подчёркивает Пастухов. По его словам, психологи бы провели определённую коррекцию и «не дали бы уйти ему в это русло».





«Он бы вряд ли изменил своё мнение, но свою личность реализовал не через такие акты вандализма и жестокости, а через что-то героическое, — обращает внимание Николай Пастухов. —То, что школьниками никто не занимается — это большая проблема, которая бросается в глаза. Систему школьных психологов нужно восстанавливать».





В качестве ещё одной проблемы эксперт назвал платные освидетельствования на оружие в психнаркодиспансере. Он считает, что услуга должна проводиться за бюджетные средства. Пока эта услуга платная, «врачи к этому так и относятся: вроде как за деньги клиента не могут отказать. Клиент же сразу начинает ругаться. Они приходят как потребители».





Это должна быть бюджетная услуга и «проводиться она должна жёстко и предвзято к каждому. Чтобы у врача всегда было моральное право признать его негодным, послать на переосвидетельствование, назначить дополнительные методы обследования», заключает Пастухов.





Во избежание таких ситуаций, для подростков необходимо создавать разнообразные пространства для самореализации и самовыражения, свободные от жёсткой конкуренции. Это может помочь им и поддержать в период подросткового кризиса и поиска своего личного пути, считает Наталья Дёмшина. Как говорит психолог, сейчас у пострадавших в ситуации и очевидцев могут актуализироваться самые тяжёлые и разнообразные чувства. Например, страх, беспомощность и негодование. Лучше всего в этой ситуации дать себе возможность отреагировать: в общении с друзьями, близкими, с психотерапевтом, советует Дёмшина.





«Не стоит усилием воли заставлять себя идти на учёбу, лучше несколько дней дать себе на восстановление и отдых. Существует ряд защитных механизмов, которые начинают работать автоматически в ситуации стресса: игнорирование, обесценивание ситуации, — резюмирует психолог. — Они помогают в настоящий момент не сталкиваться с чувством страха, но не помогают прожить ситуацию. Разговор, телесные практики, спортивные занятия более эффективные способы саморегуляции в этой ситуацию».





«По действиям во время убийств я не специалист, ими занимаются антитеррористический комитет, МВД, ФСБ. Но могу сказать, что в любой опасной для жизни ситуации нужно обязательно связываться со службами экстренного реагирования. Пожар, прорвало канализацию, обрушилось здание — звони в единую диспетчерскую службу 112. Как правило это самый свободный телефон», — говорит Алексей Дударев, председатель Высшего совета «Российского союза спасателей».





У диспетчера есть алгоритм, по которому он направляет информацию напрямую в остальные службы. Если увидели возгорание, не следует к нему приближаться или его снимать на телефон, а нужно от него отдалиться на безопасное расстояние и позвонить в 112. А при входе в торговый центр, учебный корпус или любое другое здание, важно понимать, как из него выйти, причём разными путями. Если основной выход будет заблокирован, то можно будет использовать альтернативный эвакуационный (схемы с ними размещены на стенах зданий), рекомендует эксперт.





Напомним, утром 20 сентября вооружённый 18-летний молодой человек зашёл в учебное учреждение и открыл стрельбу по людям. В результате шесть человек погибли. Стрельбу устроил студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров. За несколько минут до нападения он опубликовал у себя на странице в социальных сетях фото с оружием и пост, в котором рассказал , как долго и тщательно готовился к преступлению.





Убийца хладнокровно застрелил шесть человек, попавшихся ему на пути, 24 пострадавших позднее обратились за медицинской помощью. Из них 20 были госпитализированы с травмами и ранениями различной степени тяжести. Преступника удалось обезвредить только через час.





Вторник 21 сентября стал в Пермском крае днём траура

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