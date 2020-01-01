Елена Синица В новый зоопарк Перми животных начнут перевозить в сентябре 2022 года Закончить переезд власти обещают к 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В новый зоопарк животных начнут перевозить в сентябре 2022 года. Об этом сообщил глава краевого минстроя Андрей Колмогоров на заседании комитета по социальной политике заксобрания края.

Он также добавил, что из нынешнего зоопарка животных перевозят для того, чтобы освободить территорию за галереей. Там планируется разбить сквер.

Ранее также сообщалось, что закончить перевозку животных планируется в 2023 году, как и завершить первый этап строительства первой очереди зоопарка.

Строительство нового зоопарка в Перми началось в 2017 году в микрорайоне Нагорном. Всего было заключено три госконтракта на общую сумму 3,3 млрд руб. Работы на объекте ведёт АО «РЖДстрой». Изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в конце 2019 года, а закончить стройку — в 2020 году. Однако в 2018 году стройконтроль УКС Пермского края выявил нарушения на стройплощадке, после чего было принято решение о проведении комплексного обследования техсостояния всех объектов этапа строительства. По фактам хищения на стройке было возбуждено уголовное дело, а УКС Пермского края обратилось в суд с требованием взыскать с генподрядчика 1,3 млрд руб.

В мае 2021 года региональное управление капитального строительства и АО «РЖДстрой» заключили мировое соглашение, согласно которому подрядчик за свой счёт проведёт экспертизу возведённых объектов, новое проектирование и достроит зоопарк в 2023 году.

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