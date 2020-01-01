Елена Синица Подготовлен график переезда животных в новый пермский зоопарк Их начнут перевозить в сентябре 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Животных начнут перевозить в новый пермский зоопарк в сентябре 2022 года. Об этом сообщил глава краевого минстроя Андрей Колмогоров на заседании комитета Заксобрания по государственной политике и местному самоуправлению.

«У нас мировое соглашение заключено, исполнение идёт в графике. Кроме этого, у нас подготовлен график перераспределения животных из существующего зоопарка в новый по мере устройства вольеров. Мы их начнём перевозить с сентября 2022 года, а заканчиваем в 2023-ем», — сказал Колмогоров.

Напомним, ранее сообщалось, что власти отказались от перевоза животных в другие регионы.

Согласно проекту бюджета региона на 2022—2024 годы, ввести в эксплуатацию новый Пермский зоопарк на Нагорном планируется в 2023 году.

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