Елена Синица Пермский зоопарк введут в эксплуатацию в 2023 году К этому же сроку планируется построить новую художественную галерею Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в Законодательное собрание проект бюджета региона на 2022-2024 годы.

Согласно проекту, в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию пермский зоопарк, художественную галерею и сети инженерно-технического обеспечения завода им. Шпагина.





Отметим, что на строительство Пермской художественной галереи из федерального бюджета выделят 1,75 млрд руб.





А вот в 2024 году должны завершить реконструкцию большого зрительного зала филармонии и краевой музыкальной школы. В этом же году в планах благоустроить территорию завода им. Шпагина и его производственный корпус железнодорожных мастерских. Также введут в эксплуатацию дом культуры в Красновишерске.

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