План на время вывезти животных пермского зоопарка в другие регионы не будет реализован До переезда в новые вольеры вся коллекция зверинца останется в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о том, что животных городского зоопарка планируется временно вывезти в другие регионы, для того, чтобы к юбилею Перми успеть обустроить парковую зону на месте Архирейского кладбища. В мэрии подтвердили, что такой вариант рассматривался, но от него уже отказались.

— Городские власти и краевой УКС сейчас синхронизируют работу по переезду зоопарка на новое место с этапами строительства вольеров и других сооружений для содержания животных. В рамках этой работы рассматривалась возможность временного размещения части животных на территории других зоопарков. Однако в процессе обсуждения городские власти решили отказаться от этой идеи, поскольку заинтересованы в сохранении коллекции Пермского зоопарка на территории города, все животные останутся в Перми. Фонды нынешнего зоопарка станут основой для формирования коллекции нового учреждения, — прокомментировали в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, согласно проекту бюджета региона на 2022–2024 годы ввести в эксплуатацию новый Пермский зоопарк на Нагорном планируется в 2023 году.

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