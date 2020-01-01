УКС Пермского края и застройщик зоопарка заключили мировое соглашение Достроить объект предполагается в 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Стройплощадка нового пермского зоопарка

Константин Долгановский

Региональное Управление капитального строительства и АО «РЖДстрой» заключили мировое соглашение, согласно которому подрядчик за свой счёт проведёт экспертизу возведённых объектов, новое проектирование и достроит зоопарк в 2023 году, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

У привлечённой в качестве третьего лица прокуратуры Пермского края условия соглашения нареканий не вызвали. Однако, по мнению представителей АО «Институт «Пирс», разрабатывавшего проектную документацию, соглашение противоречит действующему законодательству. В документе уже определён подрядчик по техобследованию. Им выступает АНО «Стройэкспертиза», которое ранее в рамках арбитражного спора выносило заключения в пользу «РЖДстроя».

Напомним, строительство зоопарка в Перми началось в 2017 году в микрорайоне Нагорном. Всего было заключено три госконтракта на общую сумму 3,3 млрд руб. Работы на объекте ведёт АО «РЖДстрой». Изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в конце 2019 года, а закончить стройку — в 2020 году. Впоследствии сроки окончания работ сдвинулись до 2021 года. УКС Пермского края обратилось в суд с требованием взыскать с подрядчика 1,3 млрд руб.

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