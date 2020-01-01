Елена Синица К 2023 году планируется завершить первый этап строительства первой очереди пермского зоопарка Тогда же животные переедут в новый зверинец Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Во вторник, 24 августа, состоялось заседание инфраструктурного комитета краевого парламента. На нём депутаты обсудили внесённые поправки в бюджет региона на 2021–2023 годы. В частности, был рассмотрен вопрос переноса расходов на строительство зоопарка на более поздний срок.

Напомним, согласно поправкам расходы на пермский зоопарк в сумме 176,3 млн руб. предложено перенести с 2021 на 2023 год. Перенос объясняют изменением графика реализации проекта. График, в свою очередь, изменился из-за длительной разработки проектно-сметной документации на строительство второй очереди объекта.

На заседании депутат Заксобрания Геннадий Шилов поинтересовался, для чего конкретно переносят средства: «Чтобы закончить первую очередь» или «продлить ещё на пять лет [стройку]»?

«Я скажу по-другому чуть-чуть. Чтобы закончить первый этап первой очереди и перевезти животных», — ответил глава регионального минстроя Андрей Колмогоров.

Напомним, ранее стало известно, что строительством зоопарка займётся подмосковная компания.

Строительство нового зоопарка в Перми началось в 2017 году в микрорайоне Нагорном. Всего было заключено три госконтракта на общую сумму 3,3 млрд руб. Работы на объекте ведёт АО «РЖДстрой». Изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в конце 2019 года, а закончить стройку — в 2020 году. Однако в 2018 году стройконтроль УКСа Пермского края выявил нарушения на стройплощадке, после чего было принято решение о проведении комплексного обследования техсостояния всех объектов этапа строительства. По фактам хищения на стройке было возбуждено уголовное дело, а УКС Пермского края обратилось в суд с требованием взыскать с генподрядчика 1,3 млрд руб.

В мае 2021 года региональное управление капитального строительства и АО «РЖДстрой» заключили мировое соглашение, согласно которому подрядчик за свой счёт проведёт экспертизу возведённых объектов, новое проектирование и достроит зоопарк в 2023 году.

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