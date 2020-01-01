Елена Синица
Строительство краевой музыкальной школы обойдётся на 1,6 млрд руб. дороже
Увеличение расходов вызвано результатами проведения госэкспертизы
В бюджетное финансирование объектов, входящих в программу «Пермский край — территория культуры», власти региона собираются внести изменения. Соответствующие поправки предложены в проект закона о внесении изменений в бюджет края на 2021 год и на плановый период 2022—2023 годов.
В частности, поправки предполагают увеличение расходов на строительство краевой музыкальной школы.
Так, в 2021 году дополнительно выделят 276,3 млн руб., в 2022 — 195 млн руб., а в 2023 — 1,1 млрд руб.
Как сообщается в пояснительной записке, увеличение расходов связано с удорожанием строительства по результатам проведения госэкспертизы. Общая стоимость строительства оценивается в 2,2 млрд руб.
При этом расходы на пермский зоопарк в сумме 176,3 млн руб. предложено перенести с 2021 года на 2023-ый. Перенос объясняют изменением графика реализации проекта. График в свою очередь изменился из-за длительной разработки проектно-сметной документации на строительство второй очереди объекта.
Кроме этого, уменьшат расходы на приспособление Корпуса производственных железнодорожных мастерских для современного использования под музейно-культурный комплекс.
В 2021 году расходы снизят на 100 млн руб., в 2023-ем — на 200 млн руб.
Изменения также связаны с изменением графика реализации.
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