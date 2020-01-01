Анна Брюханова К строительству нового зоопарка в Перми привлекают подмосковную компанию Исполнитель работ определился по результатам тендера Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги запроса котировок на выполнение строительно-монтажных работ на территории нового зоопарка Перми. Закупка осуществлялась по 223-ФЗ. По результатам тендера договор будет заключён с ООО «Энергокомплекс» — эта организация единственная подала заявку на участие. Заказчиком выступил генподрядчик строительства пермского зоопарка АО «РЖДстрой». Цена контракта соответствует максимальной стоимости — 272,6 млн руб.

В перечне работ, которые предстоит выполнить «Энергокомплексу», — строительство зданий кафе и туалета, установка системы водоподготовки для 37 водоёмов, обустройство проездов, тротуаров, различных площадок, озеленение территории, установка ворот, калитки, системы наружного освещения.

Изначально АО «РЖДстрой» планировало найти исполнителя работ с помощью открытого конкурса. Однако закупку спустя сутки после объявления отменили и назначили новую: способ определения поставщика заменили на запрос котировок.

ООО «Энергокомплекс» (ИНН 7710626490) зарегистрировано в ЕГРЮЛ c 2006 года. Юридический адрес — г. Одинцово, Московская область. Основной деятельностью организации является строительство жилых и нежилых зданий, а также производство различных машин и оборудования.

Напомним, строительство нового зоопарка в Перми началось в 2017 году в микрорайоне Нагорном. Всего было заключено три госконтракта на общую сумму 3,3 млрд руб. Работы на объекте ведёт АО «РЖДстрой». Изначально первую очередь зоопарка планировали сдать в конце 2019 года, а закончить стройку — в 2020 году. Однако в 2018 году стройконтроль УКСа Пермского края выявил нарушения на стройплощадке, после чего было принято решение о проведении комплексного обследования техсостояния всех объектов этапа строительства. По фактам хищения на стройке было возбуждено уголовное дело, а УКС Пермского края обратилось в суд с требованием взыскать с генподрядчика 1,3 млрд руб.

В мае 2021 года региональное управление капитального строительства и АО «РЖДстрой» заключили мировое соглашение, согласно которому подрядчик за свой счёт проведёт экспертизу возведённых объектов, новое проектирование и достроит зоопарк в 2023 году.

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