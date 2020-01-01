В Перми вынесен приговор по делу о гибели человека при обрушении защитного перехода Поделиться Поделиться Твитнуть

Обрушение перехода 9 января 2021 года

Администрация Перми

В Перми вынесен приговор по делу о гибели женщины при обрушении деревянного перехода возле дома №25 на ул. Краснова 9 января 2021 года.

Как сообщает «Рифей», виновным признан 37-летний руководитель ремонтных работ, который дал указание рабочим возвести защитное ограждение, не соответствующее проектной и рабочей документации, что и привело к трагическому происшествию. Обвиняемый приговорён к двум годам ограничения свободы, а также к двухлетнему запрету заниматься строительной деятельностью.

Напомним, переход, который был установлен вдоль дома для защиты прохожих на время проведения капремонта, не выдержал веса скопившегося снега и рухнул. Под завалами оказались три женщины, двух из них госпитализировали. Позднее 70-летняя пермячка, получившая самые тяжёлые травмы, скончалась в больнице.

После ЧП гендиректор Фонда капремонта Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию. 11 января 2021 года стало его последним рабочим днём в должности.





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