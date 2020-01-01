Елена Синица В московской клинике продолжает лечение один пострадавший при стрельбе в ПГНИУ Его состояние оценивается как удовлетворительное Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В московской клинике продолжает лечение ещё один пострадавший во время стрельбы в ПГНИУ. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

В ведомстве отметили, что состояние пациента оценивается как удовлетворительное, стабильное. Остальные пострадавшие уже вернулись в Пермь.





Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали. Семь наиболее тяжело раненных были перевезены в Москву для лечения в ведущих клиниках страны.

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