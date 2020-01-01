Пятеро пострадавших при стрельбе в ПГНИУ выписаны из столичных клиник Лечение и реабилитацию в Москве продолжают двое раненых Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, по состоянию на 16 ноября пятеро пострадавших при стрельбе в ПГНИУ выписаны из столичных клиник.

Они уже вернулись в Пермь, где продолжают амбулаторное лечение.

Таким образом, в федеральных центрах Москвы остаются двое раненных в Пермском университете.

Напомним, 20 сентября студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров пришёл в ПГНИУ с ружьём и начал стрелять по всем, кто ему встретился на территории. В итоге шесть человек погибли, более 40 пострадали. Семь наиболее тяжело раненных были перевезены в Москву для лечения в ведущих клиниках страны.





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