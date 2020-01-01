Елена Синица В ПГНИУ назвали предварительную дату окончания дистанта С 8 ноября онлайн-режим в вузе продлён с формулировкой «до особого распоряжения» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) принято решение продлить дистанционное обучение «до особого распоряжения». Об этом «Новому компаньону» сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников.

Он также добавил, что, скорее всего, обучение будет организовано в онлайн-формате до конца триместра, то есть до конца декабря.





Ранее сообщалось, что промежуточная аттестация за осенний триместр в вузе пройдёт в период с 10 по 16 января 2022 года.





Напомним, что ПГГПУ, ПГИК и ПГМУ также продлили дистант. В то же время часть студентов ПНИПУ вернётся к очному обучению с 11 ноября. Пермский филиал НИУ ВШЭ некоторые занятия тоже организует очно.

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