Елена Синица
В ПГНИУ назвали предварительную дату окончания дистанта
С 8 ноября онлайн-режим в вузе продлён с формулировкой «до особого распоряжения»
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В Пермском классическом университете (ПГНИУ) принято решение продлить дистанционное обучение «до особого распоряжения». Об этом «Новому компаньону» сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников.
Он также добавил, что, скорее всего, обучение будет организовано в онлайн-формате до конца триместра, то есть до конца декабря.
Ранее сообщалось, что промежуточная аттестация за осенний триместр в вузе пройдёт в период с 10 по 16 января 2022 года.
Напомним, что ПГГПУ, ПГИК и ПГМУ также продлили дистант. В то же время часть студентов ПНИПУ вернётся к очному обучению с 11 ноября. Пермский филиал НИУ ВШЭ некоторые занятия тоже организует очно.
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