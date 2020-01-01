Пермский медуниверситет продлил дистант на неопределённое время Институт культуры также продолжит обучение в удалённом формате Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции в условиях неблагополучной эпидемической ситуации в Пермском крае с 8 ноября и до особого распоряжения в Пермском государственном медицинском университете продолжится дистанционный формат обучения. Учебные корпуса ПГМУ и административный корпус будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В сообщении также содержится просьба ко всем студентам университета «максимально находиться дома для уменьшения возможности контактов и передачи инфекции».

Вместе с тем, с учетом обращений министерства здравоохранения РФ об оказания кадровой поддержки медицинским организациям со стороны образовательных организаций, кадрового дефицита медицинских работников в период пандемии в Пермском крае у студентов 4-5 курсов лечебного факультета, 5 курсов педиатрического и медико-профилактического факультета практическая подготовка продолжится.

Продлится дистанционное обучение и для учащихся Пермского государственного института культуры. Для студентов очного отделения с 8 ноября и до особого распоряжения, для заочников с 8 ноября 2021 года по 6 февраля 2022 года.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября пермские вузы из-за коронавируса объявляли свободные от занятий дни или переход на дистант.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о продлении с 8 ноября дистанционного формата обучения в ПГНИУ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.