Пермский политех объявил с 25 октября свободные от занятий дни Медуниверситет переходит на дистант Поделиться Поделиться Твитнуть

Приказом и.о. ректора ПНИПУ Анатолия Ташкинова, с 25 октября по 7 ноября 2021 года для обучающихся Пермского политеха и его филиалов устанавливаются свободные от занятий дни. На этот же период на дистанционное обучение переводятся слушатели программ дополнительного образования. В исключительных случаях разрешается обучение по программам ДПО в очной форме.

В Пермском государственном медицинском университете на период с 25 октября по 7 ноября 2021 года образовательный процесс переводится в дистанционный формат, а практическая подготовка 4-5 лечебного и 5 курса педиатрического факультетов временно приостанавливается. Все внеучебные мероприятия переносятся в дистанционный формат. Доступ в учебные корпуса будет ограничен.

Руководство ПГМУ также попросило студентов, имеющих QR код, продолжить помощь медицинским организациям.

Пермский государственный институт культуры принял решение приостановить и/или перевести на дистант учебный процесс с 25 октября по 29 октября.

Ранее стало известно, что студенты пермского филиала НИУ ВШЭ будут переведены на дистанционное обучение, а студентов ПГНИУ на две недели отправили на каникулы.

Напомним, в Пермском крае указом губернатора Дмитрия Махонина с 25 октября по 29 октября. Таким образом, «ковидные» каникулы на территории региона продолжатся минимум две недели. Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ об установлении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.