Елена Синица Студентов ПГНИУ на две недели отправили на каникулы Для сотрудников и преподавателей вуза объявлены нерабочие дни Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ университет

Константин Долгановский

С 25 октября по 7 ноября для сотрудников и преподавателей ПГНИУ объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Соответствующий приказ подписал ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Отмечается, что сотрудников, необходимых для обеспечения функционирования инфраструктуры и подразделений вуза, могут привлечь к работе при наличии сертификатов или QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или перенесённом заболевании.





Отдельным приказом с 25 октября по 7 ноября для студентов очной и очно-заочной формы обучения, а также для студентов колледжа ПГНИУ установлены каникулы.

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