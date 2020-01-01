Елена Синица
В Пермском филиале НИУ ВШЭ определились с форматом обучения в нерабочие недели
До конца года занятия в вузе будут проходить онлайн
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В период с 25 по 29 октября студенты пермского филиала НИУ ВШЭ будут переведены на дистанционное обучение. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.
С 30 октября по 6 ноября в вузе будет действовать асинхронный онлайн-режим с использование ресурсов LMS. Подразумевается самостоятельная работа студентов и аспирантов.
С 8 ноября до конца 2021 года занятия в пермской Вышке, в том числе сессия, будут проходить онлайн.
Напомним, ранее стало известно, что студентов Пермского классического университета на две недели отправили на каникулы.
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