Елена Синица В Пермском филиале НИУ ВШЭ определились с форматом обучения в нерабочие недели До конца года занятия в вузе будут проходить онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

В период с 25 по 29 октября студенты пермского филиала НИУ ВШЭ будут переведены на дистанционное обучение. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

С 30 октября по 6 ноября в вузе будет действовать асинхронный онлайн-режим с использование ресурсов LMS. Подразумевается самостоятельная работа студентов и аспирантов.





С 8 ноября до конца 2021 года занятия в пермской Вышке, в том числе сессия, будут проходить онлайн.





Напомним, ранее стало известно, что студентов Пермского классического университета на две недели отправили на каникулы.

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