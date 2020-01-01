Нерабочие дни в Пермском крае начнутся с 25 октября С 30 октября может быть введена обязательная самоизоляция для всех не привитых жителей региона Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае указом губернатора Дмитрия Махонина с 25 октября по 29 октября на территории региона вводятся нерабочие дни. Об этом на брифинге правительства Прикамья заявила замглавы администрации губернатора Мария Геворгян. Мера вызвана тяжелой эпидситуацией в крае.

Таким образом, «ковидные» каникулы на территории региона продолжатся минимум две недели.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ об установлении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Геворгян также сообщила, что с 30 октября в Прикамье могут ввести режим обязательной самоизоляции для всех не привитых или не переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев жителей. Примут такое решение или нет, будет зависеть от темпов роста заболеваемости в предстоящие семь дней.





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