Владимир Путин установил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября При необходимости главам регионов разрешено вводить нерабочие дни с 23 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Президент Владимир Путин поддержал предложение правительства об установлении с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Об этом сообщает telegram-канал российского кабмина.

При необходимости главам регионов, где наблюдается сложная эпидситуация, разрешено вводить нерабочие дни с 23 октября, а также продлить и после 7 ноября.

Напомним, 19 октября на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова в связи с ростом числа заболевших COVID-19 предложила сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. А для регионов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией — уже с 23 октября.

Предложения Голиковой поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.





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