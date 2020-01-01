Олеся Максименко Вице-премьер РФ предложила сделать первую неделю ноября нерабочей А в некоторых регионах ввести выходные уже с 23 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. А для регионов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией — уже с 23 октября, сообщает ТАСС.

Также, по мнению премьер-министра, допуск людей на некоторые объекты должен осуществляться только при наличии QR-кодов о перенесённом коронавирусе или вакцинации от CОVID-19 или отрицательного ПЦР-теста. На этих же условиях граждане РФ должны допускаться на массовые мероприятия.

Кроме того, Татьяна Голикова рекомендовала субъектам РФ призвать неработающих людей пенсионного возраста, не поставивших прививку от коронавируса, соблюдать режим самоизоляции и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Предложения Татьяны Голиковой поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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