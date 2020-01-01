С 8 ноября учебный процесс в ПГНИУ продолжится в онлайн-формате Осенний триместр в вузе продлевается до 30 декабря включительно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском государственном университете после завершения каникул обучение продолжится с применением дистанционных технологий, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Преподавателям и студентам рекомендовано заранее поверить расписание в личном кабинете ЕТИС.

Также в вузе сообщили, что осенний триместр в ПГНИУ продлевается до 30 декабря включительно. Промежуточная аттестация за осенний триместр пройдет в период с 10 по 16 января 2022 года.

Весенний триместр начнется с 17 января 2022 года.





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