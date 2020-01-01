Елена Синица Часть занятий в пермской «Вышке» будет проходить очно Сессия будет организована онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

Высшая школа экономики

В Пермском филиале НИУ ВШЭ занятия, требующие присутствия в аудитории, будут проводиться в очном формате. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.

Поясняется, что учебный процесс офлайн будет организован в группах численностью не более 15 человек при строгом соблюдении санитарных норм.

При этом с 8 ноября и до конца 2021 года остальные занятия в пермской «Вышке», в том числе сессия, будут проходить онлайн.

Напомним, ранее сообщалось, что ПГМУ продлил дистант на неопределённое время.

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