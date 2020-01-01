Елена Синица С 11 ноября часть студентов ПНИПУ возвращается к очному обучению Студенты заочной и очно-заочной формы обучения продолжат заниматься онлайн Поделиться Поделиться Твитнуть

С 11 ноября студенты Пермского политеха очной формы обучения вернутся к офлайн-режиму. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С 8 по 10 ноября занятия для очников будут проходить дистанционно.





Студенты заочной и очно-заочной формы обучения продолжат заниматься в дистанционном формате.





Напомним, ранее сообщалось, что частично к очному формату вернутся студенты НИУ ВШЭ.





ПГНИУ, Пермский медуниверситет и институт культуры продлил и дистант.

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