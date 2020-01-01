Елена Синица
С 11 ноября часть студентов ПНИПУ возвращается к очному обучению
Студенты заочной и очно-заочной формы обучения продолжат заниматься онлайн
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С 11 ноября студенты Пермского политеха очной формы обучения вернутся к офлайн-режиму. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
С 8 по 10 ноября занятия для очников будут проходить дистанционно.
Студенты заочной и очно-заочной формы обучения продолжат заниматься в дистанционном формате.
Напомним, ранее сообщалось, что частично к очному формату вернутся студенты НИУ ВШЭ.
ПГНИУ, Пермский медуниверситет и институт культуры продлили дистант.
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