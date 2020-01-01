Уволенный пермский программист Xsolla по мировому соглашению вернётся на работу Иск о защите чести и достоинства к основателю компании Александру Агапитову выделен в отдельное производство Поделиться Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

Уволенный из ООО «Систем Проджектс» (подразделение Xsolla) Иван Романов заключит с бывшим работодателем мировое соглашение и сможет вернуться на работу. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Сегодня в Ленинском районном суде состоялось предварительное заседание по рассмотрению иска о защите чести и достоинства от Ивана Романова к Александру Агапитову и ООО «Систем Проджектс».

В ходе разбирательства компания признала, что специалист был уволен по ошибке и после заключения мирового соглашения сможет вернуться на работу.

При этом иск о защите чести и достоинства к основателю компании Xsolla Александру Агапитову выделен судом в отдельное производство. Романов требует от Агапитова один миллион рублей и публичных извинений. Уволенный сотрудник считает, что его достоинство было оскорблено письмом Агапитова, где более сотни работников были названы бездельниками.

Напомним, 4 августа 2021 года в социальные сети попало письмо гендиректора и основателя компании Xsolla Александра Агапитова, которое было разослано уволенным работникам. В нём говорилось, что под сокращение попали «невовлечённые и малопродуктивные» сотрудники. Всего 150 человек, в том числе работающие и в пермском подразделении. При этом решение кого уволить в компании принимали на основе данных Big Data и анализа активности сотрудников в электронной почте, чатах, документах и пр. Те, у кого активность оказалось низкой, лишились работы.

Затем экс-сотрудник Xsolla обратился в суд к одной из компаний холдинга ООО «Систем Проджектс» и его директору Александру Агапитову с иском о восстановлении на работе и взыскании денежных средств. Бывший сотрудник Xsolla просил обязать ООО «Систем Проджектс» восстановить его на работе. Кроме этого, он требовал взыскать с ООО «Систем Проджектс»10 тыс. руб. за моральный вред и нарушение трудовых прав и 1 млн руб. за причинение морального вреда с директора компании Александра Агапитова.

Спустя время Роструд провёл проверку ООО «Иксолла», ООО «Иксолла русский холдинг» и ООО «Иксолла игры». В результате выяснилось, что в компании есть нарушения трудового законодательства в части ненадлежащего оформления трудовых договоров и локальных нормативных актов. Копию решения ведомства в своих социальных сетях опубликовал теперь уже бывший депутат Госдумы Игорь Сапко.

В документе сообщалось, что из-за этих нарушений рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

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