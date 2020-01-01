Мария Сыропятова В компании Xsolla прошли массовые увольнения Под сокращение попали 150 сотрудников Поделиться Поделиться Твитнуть

Наталья Куприянова

В социальные сети попало письмо генерального директора и основателя компании Xsolla Александра Агапитова, которое было разослано уволенным работникам. В нем Агапитов сообщает, что под сокращение попали «невовлечённые и малопродуктивные» сотрудники. Всего 150 человек, в том числе работающие и в пермском подразделении. При этом решение кого уволить в компании принимали на основе данных Big Data и анализа активности сотрудников в электронной почте, чатах, документах и пр. Те, у кого активность оказалось низкой, лишились работы.

Как считает эксперт по найму сотрудников в России Алёна Владимирская, измерение продуктивности работы сотрудников временем, проведённым в сети, выглядит несовременным и неэффективным:

«Заменять ревью результатов работы на мониторинг активности сотрудника глупо, — отметила Владимирская на личной странице в Facebook. — Анализировать личные профили и данные, выходящие за спектр рабочих систем, работодателю незаконно. А как я понимаю, у части людей трекались личные компы, потому что люди работали на удалёнке на своей технике. Особенно если ты крупная международная компания и рвешься к высокой оценке и публичности».

Эксперт порекомендовала уволенным сотрудникам подавать в суд, а российским работникам писать заявление в трудовую инспекцию. При этом, по ее мнению, после этого сложностей по трудоустройству у них не возникнет, а по отношению к действующим сотрудникам Xsolla активность агентств по поиску персонала только усилится.

Xsolla — это сервис приёма платежей в онлайн-играх. Главный офис Xsolla расположен в Лос-Анджелесе (США), у компании также есть представительства в Перми и Сеуле. Компания была основана Александром Агапитовым в Перми в 2005 году.

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