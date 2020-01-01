Елена Синица Роструд: В Xsolla выявлены нарушения трудового законодательства В компании планируют уволить 21 сотрудника Поделиться Поделиться Твитнуть

xsolla

Константин Долгановский

Роструд провёл проверку ООО «Иксолла», ООО «Иксолла русский холдинг» и ООО «Иксолла игры». В результате выяснилось, что в компании есть нарушения трудового законодательства в части ненадлежащего оформления трудовых договоров и локальных нормативных актов. Копию решения ведомства в своих социальных сетях опубликовал депутат Госдумы Игорь Сапко.

В документе сообщается, что из-за этих нарушений рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

В ходе проверки также выяснилось, что работников компании по соглашению сторон или сокращению не увольняли. При этом, в ООО «Иксолла» сказали, что в планах уволить 21 сотрудника. Однако процедура сокращения ещё не запущена.

Напомним, 4 августа стало известно, что в компании Xsolla планируются массовые увольнения. Под сокращение попали 150 сотрудников, в основном из Перми.

Затем экс-сотрудник Xsolla обратился в суд к одной из компаний холдинга ООО «Систем Проджектс» и его директору Александру Агапитову с иском о восстановлении на работе и взыскании денежных средств.





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