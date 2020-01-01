Елена Синица Бывший сотрудник Xsolla через суд требует восстановить его в должности Также он собирается взыскать 1 млн руб. за моральный вред Поделиться Поделиться Твитнуть

xsolla

Константин Долгановский

Экс-сотрудник Xsolla обратился в суд к одной из компани холдинга ООО «Систем Проджектс» и его директору Александру Агапитову с иском о восстановлении на работе и взыскании денежных средств. Об этом сообщает адвокат истца Илья Дёмин.

Сообщается, что заявление было направлено в Ленинский районный суд 17 августа. Третьими лицами по делу заявлены компании, управляющие российским изданием Forbes и Meduza.

По данным истца, когда Агапитов сообщил о сокращении части работников, его и других сотрудников Xsolla вынудили подписать соглашение о расторжении трудового договора.

«На него давила ситуация в публичном пространстве после многочисленных интервью руководителя компании, который назвал увольняемых сотрудников «худшими» и «бездельниками». Кроме того, сотрудники кадровой службы работодателя сказали ему, что они обмениваются данными с другими ведущими IT-компаниями о сотрудниках, с которыми «были проблемы» при увольнении», — говорится в исковом заявлении.

Помимо этого, экс-сотрудник отмечает, что работодатель «путём шантажа пытался создать видимость правомерности своих действий».

Бывший сотрудник Xsolla просит обязать ООО «Систем Проджектс» восстановить его на работе. Кроме этого, он требует взыскать с ООО «Систем Проджектс»10 тыс. руб. за моральный вред и нарушение трудовых прав и 1 млн руб. за причинение морального вреда с директора компании Александра Агапитова.

Напомним, 4 августа стало известно, что в компании Xsolla прошли массовые увольнения. Под сокращение попали 150 сотрудников, в основном из Перми. В прокуратуре и Трудинспекции заявили, что проверят Xsolla на предмет соблюдения трудового законодательства.

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