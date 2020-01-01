Мария Сыропятова Прокуратура и трудинспекция проверят Xsolla на соблюдение трудового законодательства А количество уволенных руководством компании может сократиться почти вдвое Поделиться Поделиться Твитнуть

Наталья Куприянова

IT-компанию Xsolla проверят на соблюдение трудового законодательства органы прокуратуры и Государственная инспекция труда по Пермскому краю. Об этом «Новому компаньону» рассказали в краевой гострудинспекции.

Также в ведомстве сообщили, что уже вынесли предупреждение в адрес компании Xsolla «о недопустимости нарушения обязательных требований» при сокращении сотрудников.

«Трудовым законодательством установлен исчерпывающий перечень оснований для расторжения трудового договора с работником. Такие основания для увольнения как «невовлечённость», «низкий уровень активности» действующим законодательством не предусмотрены», — пояснили в трудовой инспекции, отметив, что обращений от работников компании Xsollа к ним пока не поступало.

Напомним, 4 августа появилась информация о массовых сокращениях (на 150 человек) в компании Xsolla, в том числе в её пермском подразделении. В социальные сети попало письмо генерального директора и основателя компании Xsolla Александра Агапитова, которое было разослано уволенным работникам. В нём Агапитов сообщает, что под сокращение попали «невовлечённые и малопродуктивные» сотрудники. При этом решение кого уволить в компании принимали на основе данных Big Data и анализа активности сотрудников в электронной почте, чатах, документах и пр. Те, у кого активность оказалось низкой, лишились работы.

Позднее на пресс-конференции основатель компании Xsolla Александр Агапитов уточнил, что большая часть сокращаемых приходится именно на пермское подразделение.

Вместе с тем, Агапитов сообщил, что возможно будет уволено меньше 150 сотрудников: решение по 60 специалистам из первоначального списка ещё может быть пересмотрено.

Xsolla — компания, специализирующаяся на сервисах приёма платежей в онлайн-играх. Главный офис Xsolla расположен в Лос-Анджелесе (США), у компании также есть представительства в Перми и Сеуле. Компания была основана Александром Агапитовым в Перми в 2005 году.

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