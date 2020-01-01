Александр Агапитов: наибольшие сокращения в Xsolla прошли в Перми Увольнения сотрудников глава компании объяснил замедлением роста Поделиться Поделиться Твитнуть

Наталья Куприянова

Xsolla объяснила увольнения 150 сотрудников замедлением темпов роста компании ниже сорокапроцентного уровня. Об этом генеральный директор и основатель Xsolla Александр Агапитов заявил на пресс-конференции в Google Meet 4 августа.

Для компенсации этого замедления было решено сократить фонд оплаты труда на 10%. Под увольнение попали сотрудники, имеющие самые низкие показатели по компании, при этом при анализе эффективности сотрудников не учитывалось время, проведенное ими в git\IDE.

Агапитов сообщил, что наибольшие сокращения коснулись Перми, увольнения затронули в первую очередь линейных сотрудников, а не топ-менеджеров. По словам Агапитова, кадровые сокращения могли составить порядка 40% компании.

Напомним, накануне в социальные сети попало письмо генерального директора и основателя компании Xsolla Александра Агапитова, которое было разослано уволенным работникам. В нём Агапитов сообщает, что под сокращение попали «невовлечённые и малопродуктивные» сотрудники. Всего 150 человек. При этом решение кого уволить в компании принимали на основе данных Big Data и анализа активности сотрудников в электронной почте, чатах, документах и пр. Те, у кого активность оказалось низкой, лишились работы.

Гендиректор Александр Агапитов также заявил, что компания поможет уволенным в трудоустройстве.

Xsolla — компания, специализирующаяся на сервисах приёма платежей в онлайн-играх. Главный офис Xsolla расположен в Лос-Анджелесе (США), у компании также есть представительства в Перми и Сеуле. Компания была основана Александром Агапитовым в Перми в 2005 году.





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