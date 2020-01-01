Елена Синица В Xsolla возможна новая проверка Роструда Назначена дата заседания суда по иску экс-сотрудника IT-холдинга Поделиться Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

Предварительное заседание по иску экс-сотрудника Xsolla состоится 27 октября в 10:00 в Ленинском районном суде. Об этом «Новому компаньону» сообщил адвокат истца Илья Дёмин. Он также не исключил новые проверки Роструда в IT-холдинге.

Согласно определению о принятии искового заявления к производству (есть в распоряжении «Нового компаньона»), до 27 октября ответчику ООО «Систем Проджектс» (одна из компаний холдинга Xsolla) необходимо предоставить в суд заверенные копии о принятии и увольнении истца, а также копию трудового договора и соглашение о его расторжении. В этот же срок Александру Агапитову предлагается передать доказательства в обоснование возможных возражений на иск.





По словам Дёмина, суд также привлёк к участию в деле прокурора Ленинского района. А вот третьих лиц — Forbes и Meduza (СМИ-иностранный агент) — привлекать отказался.





Представитель истца хотел сделать СМИ участниками процесса, так как согласно публикациям изданий Александр Агапитов якобы обещал выплатить увольняемым 4-6 окладов. В Xsolla заявили, что СМИ не так поняли слова Агапитова. Адвокат рассчитывал, что в суде журналисты подтвердят обещание главы IT-холдинга.





Дёмин также прокомментировал итоги проверки Рострудом компаний Xsolla (инициирована депутатом Госдумы Игорем Сапко), согласно которым массовых увольнений на предприятиях не выявлено.





Скорее всего, ответ Роструда был подготовлен давно, до момента увольнений, предполагает Илья Дёмин. Кроме того, проверка коснулась не всех компаний, входящих в холдинг, добавляет он.

«Мой доверитель работал в другой компании этого холдинга — ООО «Систем Проджектс». Эту компанию не проверяли. Хотя мы знаем, что в ней работало довольно много уволенных сотрудников. Скорее всего, проверили только те компании, которые содержали в названии «Иксолла, — поясняет Дёмин — После опубликования этого поста мы связались с Игорем Сапко. Я сказал, что мы готовы предоставить документы и посотрудничать. Может быть совместно подготовим жалобу в трудовую инспекцию и тогда, возможно, пройдёт новая проверка».

Дёмин проинформировал , что продолжаются переговоры и с адвокатами Xsolla, но «пока к какому-то пониманию мы не пришли».

Илья Дёмин также обратил внимание на то, что на оспаривание увольнения даётся всего месяц, и этот срок скоро истекает.

«Если кто-то из уволенных ещё собирается оспаривать, то нужно уже сейчас хотя бы в Роструд написать и готовить иск», — рекомендует адвокат.



Напомним , 4 августа 2021 года в социальные сети попало письмо гендиректора и основателя компании Xsolla Александра Агапитова, которое было разослано уволенным работникам. В нём говорилось, что под сокращение попали «невовлечённые и малопродуктивные» сотрудники. Всего 150 человек, в том числе работающие и в пермском подразделении. При этом решение кого уволить в компании принимали на основе данных Big Data и анализа активности сотрудников в электронной почте, чатах, документах и пр. Те, у кого активность оказалось низкой, лишились работы.





Затем экс-сотрудник Xsolla обратился в суд к одной из компаний холдинга ООО «Систем Проджектс» и его директору Александру Агапитову с иском о восстановлении на работе и взыскании денежных средств. Бывший сотрудник Xsolla просит обязать ООО «Систем Проджектс» восстановить его на работе. Кроме этого, он требует взыскать с ООО «Систем Проджектс»10 тыс. руб. за моральный вред и нарушение трудовых прав и 1 млн руб. за причинение морального вреда с директора компании Александра Агапитова.





Спустя время Роструд провёл проверку ООО «Иксолла», ООО «Иксолла русский холдинг» и ООО «Иксолла игры». В результате выяснилось, что в компании есть нарушения трудового законодательства в части ненадлежащего оформления трудовых договоров и локальных нормативных актов. Копию решения ведомства в своих социальных сетях опубликовал депутат Госдумы Игорь Сапко.





В документе сообщается, что из-за этих нарушений рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Однако в ходе проверки также выяснилось, что работников компании по соглашению сторон или сокращению не увольняли.

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