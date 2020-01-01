Елена Бардукова Директор Сарсинской школы прокомментировала произошедшее в образовательном учреждении ЧП По её словам, стрелявший — спокойный ребёнок Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа в посёлке Сарс

Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало видео с комментарием директора Сарсинской школы Галины Зайцевой.

«Сегодня в нашей школе уроки отменены, к счастью, всё обошлось. Школа и поселок небольшие, поэтому всех детей учительский коллектив знает. Благодаря этому получилось найти подход к ребенку и договориться, чтобы он отдал оружие», — объяснила руководитель образовательного учреждения.

Галина Зайцева отметила также, что стрелявший никогда не вызывал сомнений, «ребёнок спокойный, хорошо учится». Она добавила также, что сейчас в школе работают спецслужбы, которые выяснят, в чём была причина инцидента.

Напомним, утром 18 октября 12-летний школьник Дмитрий Губаев пришёл в учебное заведение и открыл стрельбу из охотничьего ружья «Сайга». В результате ЧП пострадал один из учащихся. Необходимая помощь ему была оказана, он уже отпущен домой.

Краевой следком возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, по факту противоправных действий 12-летнего подростка проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ(покушение на преступление), п.п. «в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.