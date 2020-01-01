Читавшего лекцию во время стрельбы профессора ПГНИУ частично отстранили от занятий Решение принято по рекомендации психологов МЧС Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Сыромятников / фото: Пермская духовная семинария

Профессора Пермского госуниверситета Олега Сыромятникова отстранили от преподавания в группе, которой он читал лекцию во время вооруженного нападения на кампус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Когда раздалась стрельба, преподаватель отказался прервать занятия. В последствии вокруг этой ситуации разгорелось активное обсуждение: студенты были возмущены реакцией профессора, коллеги же его поддержали.

Решение об отстранении, пояснили в вузе, было принято по рекомендации психологов МЧС. У остальных студентов Сыромятников продолжит вести лекции и семинары.

Напомним, 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории Пермского университета. Погибли шесть человек, более 40 были ранены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.