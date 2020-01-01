Валерий Мазанов От ненависти до ненависти — один шаг Травля профессора Сыромятникова как продолжение выстрелов Бекмансурова Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В дни траура по погибшим в ходе нападения на ПГНИУ Тимура Бекмансурова вектор обсуждения чудовищной трагедии в СМИ и соцсетях неожиданно сменился. Об убийце, лежащем в реанимации, как-то забыли. Объектом нападок множества людей неожиданно стал профессор-филолог Олег Сыромятников. Почитать иные комменты — так рисуется фигура чуть ли не подельника убийцы. Чем же так провинился скромный преподаватель словесности, основными обвинителями которого стали его студенты и некоторые их родители?

Вот что вменяют в вину Олегу Сыромятникову.

В ходе нападения Бекмансурова на вуз, даже когда стали слышны выстрелы, профессор призывал к спокойствию и продолжал вести лекцию. На предложение закрыть дверь в аудиторию (железную, которую не пробить выстрелом из дробовика) немедля согласился, дверь была закрыта. Позвонил своему непосредственному руководителю, декану, и, согласно его указаниям, не стал сеять панику, а рассуждал о необходимости заниматься в любых условиях, ведь «пару никто не вернёт». Предложение прятаться под партами не поддержал как очевидно абсурдное. На этом всё.

Среди потока обвинений в духе «не сделал ничего, а продолжал читать лекцию» не обнаружено ни одного предложения, пусть и задним числом: а что, собственно, должен был вместо этого делать преподаватель? Кричать «Спасайся кто может!» и прыгать из окна, показывая пример студентам? Выгонять всех из аудитории в коридор, прямо навстречу стрелку? Залезать вместе со студентами под парты и разучивать с ними молитвы (одновременно с ПГНИУ Сыромятников преподаёт в духовной семинарии) или лично выходить к Бекмансурову, осеняя это порождение ада крестным знамением?

Иными словами, при спокойной, без истерик, оценке действий Олега Сыромятникова можно прийти к единственному выводу: он поступил абсолютно правильно. Трезво и хладнокровно, не давая разгореться панике, которая могла стать убийственной. Как известно, лучшее средство от паники — продолжать заниматься привычными, рутинными делами, что и предложил делать профессор. А то, что сморозил глупость вроде «прикольно было бы с ружьём вас заставить заниматься», — ну что ж, просто явно неудачная попытка разрядить ситуацию юмором, пусть и казарменным. В конце концов, в жизненном багаже Сыромятникова есть ещё и служба в МВД, а давление фуражки на голову неизбежно оставляет след в мозгах даже профессора филологии.

Нашу Госдуму, а особенно её депутатов, специализирующихся на православно-патриотическом кликушестве, трудно назвать светочем глубокой мудрости. Один из них предложил представить Олега Сыромятникова за его поведение, которое, вероятно, спасло жизни студентам, к званию Героя России. Это, конечно, явный перебор. Но вот медали «За отличие в охране общественного порядка» вполне достоин. Ведь не вызывает сомнений эта награда в случае со старшим лейтенантом Владимиром Макаровым, который проводил эвакуацию людей, пока его напарник Константин Калинин обезвреживал Бекмансурова, не так ли? Вот и Сыромятников, вполне возможно, спас своих студентов, предотвратив панику и не допустив бессмысленной суеты.

Территория кампуса ПГНИУ довольно большая. Десятки корпусов, сотни аудиторий. Во многих из них во время нападения Бекмансурова шли занятия, и о происходящем в считаных шагах от них ужасе студенты и преподаватели узнавали так же, как и весь мир, из СМИ и соцсетей. Этих преподавателей тоже надо костерить последними словами за то, что выполняли свою работу во время этого локального апокалипсиса?

Дикая картина. Вместо того чтобы тихо скорбеть по погибшим однокашникам и радоваться тому, что остались в живых, студенты, подзуживаемые иными родителями, ожесточённо «хейтят препода». Переключают свою злобу и ненависть с убийцы на того, кто в этот момент просто был рядом, но был не из их среды. Тем самым множат ненависть, злобу и неприятие других людей — всё то, что так смачно описал в своём предшествующем походу в ПГНИУ посте молодой подонок Бекмансуров.

И в этом все мы, сегодняшние, и есть. Так что, Олег Иванович, может, и хорошо, что вы ещё и духовный человек. Простите их, неразумных. Ибо они не ведают, что творят.

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