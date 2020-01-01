Елена Бардукова Пермские вузы усиливают меры безопасности Этот вопрос стал основной темой заседания Совета ректоров Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми прошло заседание Совета ректоров вузов Пермского края, в котором приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Мы все знаем, к сожалению, нерадостный повод встретиться сегодня. Вряд ли слова могут заглушить горечь тех потерь, которые есть. Это, безусловно, большое горе. В первую очередь для родных и близких, но и для каждого из нас: для всего вузовского сообщества, для студентов и преподавателей», — перед началом заседания сказал министр.

Валерий Фальков сообщил также, что накануне навестил госпитализированных и что все пострадавшие получат всю необходимую, в том числе и психологическую, помощь. Он выразил соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

После этого разговор с ректорами прошёл в закрытом режиме. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, основной темой стала безопасность в вузах Прикамья.

По мнению министра, для предупреждения подобных событий, необходим комплексный подход, включающий профилактические меры, исследования и физическую охрану образовательных учреждений. Дмитрий Махонин считает, что необходимо ужесточение федерального законодательства, касающееся правил обращения с оружием.

Между тем, вузы Перми усиливают меры безопасности. По словам и.о. ректора ПГАТУ Алексея Андреева, со вчерашнего дня в университет привлечены дополнительные силы, проведён инструктаж, вход для не сотрудников вуза возможен только по распоряжению или заявлению. На данный момент ПГАТУ работает в штатном режиме и на дистанционное обучение переходить не планирует.

В Пермском государственном институте культуры также проверяют системы безопасности и усиливают посты охраны. «Работаем с нашим учредителем — Министерством культуры Пермского края — по выделению дополнительных средств на усиление антитеррористических мер», — сообщила ректор ПГИК Людмила Ивановна Дробышева-Разумовская.

В Пермском государственном медицинском университете «Новому компаньону» рассказали, что в ближайшее время будет проведена инспекция того, что в вузе уже сделано для обеспечения безопасности. «И если потребуется сделать что-то ещё, мы это произведём», — сообщили в ПГМУ.

Ряд вузов Перми перешёл на дистанционный формат обучения. Так, временно отменили очные занятия ПГНИУ, Пермский политех и Пермский филиал НИУ ВШЭ.

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