Елена Синица Ещё один вуз Перми перешёл на дистанционное обучение Решение принято в связи со стрельбой в ПГНИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский филиал НИУ ВШЭ переходит на дистанционное обучение до особого распоряжения. Решение принято в связи со вчерашней стрельбой на территории ПГНИУ. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза. Поясняется, что занятия будут проходить удалённо как минимум до конца этой недели.

Ранее сообщалось, что на «дистанционку» перешёл пермский Политех. В ПГНИУ также отменяются все очные занятия до конца недели. Это касается как программ высшего образования, так и среднего профессионального образования. Отмена не распространяется на занятия, которые ведутся в дистанционном формате.

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