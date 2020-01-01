Елена Синица
Минимущества объявило конкурс на замещение должности главного архитектора Пермского края
Участникам нужно представить программу развития в сфере градостроительства
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Краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности объявило конкурс на замещение должности заместителя министра, главного архитектора Прикамья. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Для участия в конкурсе необходимо пройти тестирование и представить проект документа на тему «Программа по формированию вектора устойчивого развития в сфере градостроительства и архитектуры в муниципальных образованиях Пермского края».
Помимо этого, нужно пройти индивидуальное собеседование с членами конкурсной комиссии.
Проект документа надо сдать до 25 октября 2021 года, а его защита и индивидуальное собеседование состоятся 3 ноября.
Тестирование кандидатов пройдёт в онлайн-формате 25 октября.
В состав конкурсной комиссии вошли представители департамента госслужбы администрации губернатора, минимущества, а также представители архитектурного сообщества.
В частности, в работе комиссии примут участие представители Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, КБ «Стрелка» и Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов».
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