В Прикамье проведут конкурс на должность главного краевого архитектора В качестве тестового задания претендентам могут предложить поделиться видением развития Камской долины Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин поручил главе краевой администрации Александру Смертину и министру по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Ларисе Ведерниковой сформировать комиссию и провести конкурс на должность главного архитектора Пермского края.

«Главный архитектор города Пермь — это правильно. Но на краевом уровне, с учётом перераспределения полномочий, главный архитектор просто необходим», — отметил Махонин.

По мнению губернатора Пермского края, в конкурсную комиссию необходимо включить большое количество специалистов: пригласить главных архитекторов крупнейших городов — Москвы, Санкт-Петербурга, привлечь экспертов из тех городов, которые считаются «продвинутыми» с точки зрения архитектуры. Необходимо также создать условия, чтобы максимальное количество желающих приняло участие в конкурсе.

В качестве тестового задания губернатор предложил представить конкурсантам своё видение развития Камской долины, Рязанского промышленного узла (где планируют возвести жильё на площади 150 тыс. кв. м) или микрорайона ДКЖ.

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