Определён состав краевого градсовета В него вошли архитекторы, руководители стройкомпаний и главы муниципалитетов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Определён состав краевого градостроительного совета. Распоряжение об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин.

В его состав вошли генеральный директор АО «Пермглавснаб» Владимир Занин, генеральный директор АО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин, представители кафедры «Архитектура и урбанистика» строительного факультета ПНИПУ Светлана Максимова и Андрей Головин, председатель правления краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников, член региональной организации «Союз архитекторов Прикамья» Юрий Сухарев, директор филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» Эдуард Илларионов.

Председателем градсовета ранее был назначен заместитель председателя правительства Пермского края, осуществляющий общее руководство в сфере градостроительства и архитектуры, Григорий Невоструев. В интервью «Новому компаньону» он отмечал, что состав градсовета может варьироваться в зависимости от повестки заседания и территории, которая будет обсуждаться.

Напомним, с января 2021 года возобновляется деятельность градсовета на уровне краевого правительства (при этом остаётся функционирование и градсовета при главе Перми).

Также указом губернатора от 31 декабря определён состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Пермского городского округа (ранее называлась комиссия по землепользованию и застройке и подчинялась горадминистрации), первое заседание которой под кураторством краевых властей состоялось 15 февраля.

Председателем комиссии назначена и. о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Лариса Ведерникова, заместителем председателя — начальник управления градостроительной деятельности министерства имущества Анна Фалафеева.

Также в состав комиссии вошёл министр строительства Андрей Колмогоров, а также представители других министерств — от минпророды, минэкономразвития, минтарифного регулирования.

От властей Перми — врио главы города Алексей Дёмкин, начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова, главный архитектор Дмитрий Лапшин. Всего от властей в комиссии числится десять членов.

Также в комиссию включены депутаты гордумы Михаил Бесфамильный и Михаил Черепанов, от Заксобрания — Виктор Плюснин.

От общественников в комиссию включены семь человек. В их числе архитекторы Виктор Воженников (он также входит в состав краевого градсовета), Владислав Новинский, Александр Сушков, дизайнер Оксана Харитонова, эксперт Лилия Ширяева, директор АН «Территория» и экс-председатель регионального филиала Российской гильдии риелторов Екатерина Пахомова.

Отметим, что из последнего «городского» состава комиссии в ней остались лишь Лариса Ведерникова, Михаил Черепанов, Мария Норова, Дмитрий Лапшин, Владислав Новинский и Екатерина Пахомова.

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