Дмитрий Енцов журналист «Мы не забираем у Перми градсовет, а реанимируем его» Заместитель председателя правительства Прикамья, курирующий минстрой, минтранс и минимущества, Григорий Невоструев — о переносе градостроительных функций из Перми в край, новом Градсовете и влиянии пандемии на реализацию амбициозных строек к 300-летию города Поделиться Поделиться Твитнуть

Григорий Невоструев

Константин Долгановский

— Григорий Сергеевич, до появления в августе прошлого года в правительстве Пермского края вы работали в правительстве Республики Башкортостан (на должности первого заместителя председателя государственного комитета по строительству и архитектуре, — ред.), где также курировали строительный блок. Отличаются ли там и здесь подходы в градостроительстве? Какие основные задачи сегодня стоят перед отраслью?

— Часть задач, которые предстоит сделать в Пермском крае, в Башкортостане были решены раньше. Например, системная подготовка площадок под строительство и вовлечение их в оборот были начаты в 2011–2012 годах, в Прикамье же эта работа началась в 2020 году.

Сейчас наши первоочередные задачи — завершение существующих проблемных строек, чёткая организация планирования новых объектов. Необходимо структурировать работу по строительству социальных объектов, усилить контроль за стройками, обеспечить их кураторство и качественную приёмку.

— Согласно нацпроекту «Жильё и городская среда», к 2024 году в Прикамье ежегодно должно строиться 1,6 млн кв. м жилья. При этом почти всё многоквартирное жильё возводится в Перми и застройщики не видят экономических причин строить в территориях. Как это можно исправить, чтобы добиться исполнения показателей?

— Этого можно добиться, заинтересовав застройщиков. А для этого мы и должны определить территории, которые нужно застраивать, чётко распланировать работу по ним на долгий период — на пять или десять лет. Надо привлекать строительные компании в программы застройки территорий с аварийным жильём, жильём для детей-сирот. Всё это сформирует устойчивое предложение на рынке жилья. Если у тебя есть чёткий план и все стороны понимают «правила игры», то механизм работает, и сразу появляется достаточное количество подрядчиков.

— С начала этого года многие градостроительные полномочия администрации Перми передаются «под крыло» краевой администрации. Зачем это нужно?

— Начну с того, что в советские времена была организована практически идеальная система организации строительства. Была чёткая единая система градостроительной политики, создания генпланов городов, понятная архитектурная политика, а главное, всё это было органично увязано с организацией транспортной и социальной инфраструктуры. То есть все направления развития каждого города шли не сами по себе, а комплексно. И документы по развитию утверждались не на уровне города, а на уровне столицы региона или, когда это касалось городов-миллионников, в Москве.

Поэтому наша задача — организовать качественную подготовку документов и синхронизировать их с программами городского развития на уровне региона. Сейчас же часто бывает так, что, например, минтранс где-нибудь строит дорогу, но совершенно не понятны перспективы развития той территории, где это происходит. Задача, чтобы, условно, не просто строить дорогу или дом, потому что надо, а сразу понимать, для чего она, что там будет, как сделать этот участок привлекательным, задействовав и другие министерства и ведомства. Для этого часть полномочий и уходят на более высокий краевой уровень. Отмечу, что мы провели анализ нормативки примерно 50 регионов России, и много регионов работают по схеме, аналогичной нашей.

При этом я бы не сказал, что, забирая часть полномочий, мы «ужимаем» администрацию Перми. В ведении муниципалитета остаются публичные слушания, выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, работа с застройщиками. В конце концов, именно муниципалитет должен инициировать многие предложения. Так что у администрации Перми и городской думы остаётся уйма дел в градостроительном направлении.

— Тем не менее градостроительный совет и комиссию по землепользованию и застройке вы «забираете» у мэрии.

— Во-первых, градсовет мы не забираем, а реанимируем (в последний раз на уровне края он существовал при Викторе Басаргине, — ред.). Во-вторых, никто не запрещает главе Перми проводить заседания отдельного общегородского градсовета. На уровне края градсовет не всегда будет заниматься исключительно Пермской агломерацией, а только ключевыми вопросами, связанными с краевым центром. Естественно, что на уровне города останется множество вопросов, которые они должны будут сами решать и обсуждать. При этом краевой градсовет будет тесно работать с муниципальной властью, иначе получится как лебедь, рак и щука. Отмечу, что в его составе будут и представители горадминистрации, и представители городской думы.

— В составе обновлённой «краевой» комиссии по землепользованию и застройке будет 19 человек, и известны фамилии её членов. По какому критерию они отбирались?

— По формированию обоих «органов» мы направляли предложения о делегировании своих представителей в различные инстанции, например, в краевой Союз архитекторов, Пермскую торгово-промышленную палату, гордуму, общественные организации. Естественно, там будут представители профильных министерств и ведомств, горадминистрации. Старались, чтобы исполнительная власть, законодательная, специалисты и общественники были представлены примерно в равных пропорциях.

— А кому вообще принадлежит идея реанимировать градсовет?

— Это было предложение одновременно и моё, и минимущества, глава региона его поддержал. Потребность назрела давно.

— Понимаю, что все изменения — для того, чтобы оптимизировать, ускорить процессы, но не получится ли так, что, оставляя часть функций городу, вы, наоборот, придёте к юридическим коллизиям и замедлению процессов?

— Как отметил выше, множество регионов работают по такой системе, и их опыт показывает, что больших проблем не возникает. Я считаю, что как раз все градостроительные процессы ускорятся. За всё будет отвечать конкретный орган — минимущества. Плюс, потенциальным инвесторам в регион будет очевидно, что проекты поддерживаются краевой властью, а это дополнительная гарантия, что в регион можно смело «заходить». При этом мы стараемся сделать весь процесс максимально прозрачным и понятным для всех сторон. И, что очень важно, не забывайте, что ключевые пермские проекты — транспортно-пересадочные узлы, развитие общественного транспорта, развитие района ДКЖ, проекты с РЖД и так далее — находятся в руках края. То есть их реализацию нам будет проще контролировать и корректировать. При этом по многим проектам ожидается федеральное финансирование, которое тоже поступает в край.

— В таком случае поясните, какие градостроительные законодательные полномочия останутся у гордумы, а какие перейдут к Заксобранию?

— Думаю, что окончательно всё будет решено в ближайшее время. Более глобальные пермские вопросы отойдут на уровень краевого парламента, но какие-то блоки останутся в ведении гордумы.

— Почему ответственным за все градостроительные нововведения является минимущества, а не минстрой?

— Потому что одна из задач минимущества — это развитие территорий, связанное с вопросами земли, её стоимости, а минстрой и минтранс больше сконцентрированы на организации работ. Но все три министерства должны работать синхронно как единый механизм, один блок, который я и курирую.

— Понятно, что изменения связаны во многом с реализацией проекта «Пермь-300». Но учитывая пандемию и экономическую ситуацию, что из ранее анонсированного точно будет реализовано к 2023 году, а что — нет?

— Действительно, пандемия внесла коррективы, произошло сокращение доходной части бюджета. Понимаем, что есть некое торможение с точки зрения проектирования, строительства. Но то, что мы должны построить в первую очередь, находится в процессе реализации, например, художественная галерея, по которой объявлен конкурс, дорабатывается вопрос с театром оперы и балета, ведутся работы на ул. Строителей, реконструируется аэропортный комплекс. Естественно, часть объектов будет строиться позже, не к 2023 году. Мы сейчас прорабатываем вопросы по всем заявленным объектам.

— Недавно РЖД заявило, что будет сокращено финансирование по некоторым проектам, например, ТПУ Пермь II.

— РЖД уведомило, что в целом по стране идёт сокращение инвестпрограммы, однако по ТПУ Пермь II проектные работы не остановлены и должны быть завершены в III квартале этого года. Подписано соглашение с компанией, подтверждены намерения создать там именно ТПУ с автовокзалом, а не исключительно построить новый железнодорожный вокзал. Будет построен железнодорожный мост для реализации «Северного обхода», сейчас идёт работа по отбору подрядчиков.

— Я так понимаю, что вновь пересмотрена концепция закрытой железнодорожной ветки между двумя вокзалами: теперь обсуждается вариант возвращения туда электричек и создание некой кольцевой электрички, курсирующей по обоим берегам Камы.

— Этот вопрос активно прорабатывается. Это уникальный проект, по сути, это наземное метро, и подобные планы обсуждались в Перми ещё в 1970-е годы. Проект вписывается в транспортную инфраструктуру города. В итоге мы сможем «замкнуть» в единую транспортную карту проезд в автобусах, трамваях и городской электричке. Плюс, такой проект напрямую влияет на развитие запланированных ТПУ Пермь II и в Мотовилихе. Сейчас мы находимся в активной стадии обсуждения с РЖД.

— Почти ничего не слышно об амбициозном проекте Пермь-сити, который несколько лет назад был громко презентован как раз на градсовете.

— Он в работе. Прорабатываем варианты привлечения инвесторов для его реализации. Нам нужна точка притяжения в районе ДКЖ, чтобы начать его реализацию. Возможно, ею будет универсальный дворец спорта на 10,5 тыс. мест. Его строительство сразу же поставит вопрос о возведении рядом гостиницы и бизнес-центров. Могу заверить, что заинтересованность у потенциальных инвесторов есть.

— Последний вопрос: зоопарк будет достроен?

— У нас состоялось уже штук 15 совещаний с подрядчиком («РЖДстрой», — ред.), они предложили мировое соглашение. Если будет понимание, что мировое соглашение будет подписано, то строительство продолжится. Но мы не должны бросить эту стройку, потому что это не просто зоопарк, а часть проекта по развитию территории.

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