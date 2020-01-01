Мария Сыропятова Комиссия по землепользованию отказала в смене зонирования территории бывшего полигона ВКИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки Пермского городского округа отклонила заявление ООО «КМП-Пермь» об установлении зоны Ж-3 в отношении десяти участков в районе бывшего полигона ВКИУ (ул. Новогайвинская, 118). Это произошло на первом заседании комиссии после передачи градостроительных полномочий от города к краю.

По словам председателя комиссии и и. о. руководителя краевого минимущества Ларисы Ведерниковой, на данной территории для строительства отсутствует социальная и транспортная инфраструктура.

«Если у них (собственников — прим. ред.) возникнет желание, пусть они заключат соглашение, — пояснила ситуацию Лариса Ведерникова. — И возьмут на себя обязательства по строительству социальной инфраструктруктуры, обоснуют его и в комплексе зайдут на массив».

В противном случае при одобрении застройки «кусочками» на Новогайвинской, 118 администрация Перми может столкнуться со значительными расходами на обеспечение жителей дорогами, детсадами и школами.

Напомним, на январском заседании Пермской городской думы было отложено рассмотрение вопроса о внесении изменений в Генплан, по которым жилая застройка данной территории была бы запрещена. Одновременно Пермская городская дума исполнила два решения Пермского краевого суда об отмене зонирования рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) в отношении шести земельных участков в районе Новогайвинской, 118. В том числе среди них были три земельных участка ООО «КМПроджект-Пермь» (краткое название — ООО «КМП-Пермь»). Пермский краевой суд тогда удовлетворил требования организации частично, отказав в возложении на Пермскую городскую думу обязанности установить зону, предусматривающую жилую застройку (Ж-3).

В 2014 году решением Пермской городской думы в Генеральный план Перми были внесены изменения: для территории бывшего полигона ВКИУ была установлена зона малоэтажной жилой застройки (СНТ-И). При этом по городским правилам землепользования и застройки зонирование, предусматривающее застройку данного района, отсутствовало.

Сейчас, по данным администрации Перми, на данной территории размежёвано более сотни земельных участков с различными собственниками. При этом уже построено на данной территории не более пяти домов. Их в мэрии считают самовольными постройками, поскольку разрешение строительство в данном районе не выдавалось.

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