Мария Сыропятова Пермская городская дума отложила вопрос о зонировании бывшего полигона ВКИУ Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская городская дума отложила рассмотрение вопроса об установлении зоны экологического природного ландшафта (ТСП-Р) для территории на ул. Новогайвинской, 118 в Мотовилихинском районе Перми (территория бывшего полигона ВКИУ). Это было сделано по предложению начальника департамента земельных отношений Елены Гонцовой при согласовании с и. о. главы Перми Алексеем Дёмкиным. По словам Елены Гонцовой, это даст «возможность проработать вопросы» и выйти на февральское заседание Пермской городской думы. Депутаты Пермской городской думы поддержали предложение мэрии.

Одновременно Пермская городская дума отменила решения думы в отношении шести земельных участков на Новогайвинской, 118 об установлении там зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2). Это было сделано в исполнение двух решений Пермского краевого суда. По ним требования двух структур, близких к Александру Флегинскому, ООО «КМПроджект-Пермь» и ООО «Панорама», были удовлетворены частично. В обоих случаях суд удовлетворил требования об отмене зоны Р-2, отказав в возложении на Пермскую городскую думу обязанности установить зону, предусматривающую жилую застройку (в одном случае речь идёт о зоне Ж-3, в другом — Ж-5).

Напомним, в 2000-х годах площадка бывшего ВКИУ была приобретена у Минобороны группой пермских предпринимателей, бывшими депутатами регионального парламента Сергеем Прохоровым и Александром Флегинским, экс-владельцами «Кама-банка» Андреем Шишкиным, Дмитрием Левитиным и Олегом Олефиренко. Рассматривались различные варианты освоения данной территории, большая часть из которых предполагала жилую застройку и строительство домов отдыха. По данным мэрии, зоны рекреационных и специальных объектов (ТСП-Р) и экологического природного ландшафта (ТСП-ЭП) были установлены в отношении территории на ул. Новогайвинская, 118 ещё в 2010 году. Но в 2014 году решением Пермской городской думы в генеральный план Перми были внесены изменения: для данной территории была установлена зона малоэтажной жилой застройки (СНТ-И).

Мэрия предлагала депутатам внести изменения в генеральный план, которые исключили бы возможность застройки данной территории.

«На сегодняшний день планы по развитию этой территории не реализованы, — пояснила Елена Гонцова. — В соответствии с правилами землепользования и застройки (ППЗ), на части данной территории установлена зона рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2), а на другой части она не определена».

При этом, по данным мэрии, 136 участков принадлежат частным собственникам, в то время как у мэрии нет планов на развитие транспортной, противопожарной и социальной инфраструктуры для этих земельных участков. Особенно Елена Гонцова отметила отсутствие необходимых средств для безопасности на железнодорожном переезде, через который осуществляется доступ к земельным участкам.

Проект мэрии вызвал большое количество вопросов у депутатов. Некоторые из них высказывали сомнения в оправданности предлагаемого решения. В результате чего в мэрии предпочли отложить вопрос.

«В чём причина отсутствия реализации планов на развитие данной территории? — поинтересовался депутат Пермской городской думы Владимир Манин. — Пытались ли вы заключить какое-то соглашение с собственниками земельных участков?»

«Разработанный департаментом градостроительства и архитектуры проект планировки территории не был утверждён, — ответила Елена Гонцова. — У собственников нет общего мнения, как застраивать территорию. В этих условиях её планирование невозможно».

По словам Елены Гонцовой, в мэрию никто не обращался, а с распространённым среди депутатского корпуса обращением она также не была ознакомлена.

«Частный интерес должен быть соотнесён и взвешен с интересами всего города», — заявила Елена Гонцова.

На вопрос депутата Пермской городской думы Сергея Ильина о количестве уже построенных домов Елена Гонцова ответила, что их не больше пяти. При этом она отметила, что ни одно разрешение на строительство мэрией выдано не было, и все объекты являются самовольными постройками.

«Ситуация не ясная. Я категорически против застройки лесов», — отметил депутат Пермской городской думы Павел Фадеев.

Заключение на проект городской прокуратуры также было негативным.

«Данная территория уже была предметом судебных споров, — отметил прокурор Перми Виталий Дымолазов. — Есть риск, что это решение не устоит в суде».

По информации представителя ООО «Панорама» Алексея Богданова, проект планировки был разработан собственниками, но неоднократно отклонялся.

«Конструктивного диалога с застройщиком и собственниками не велось, а на все предложения о строительстве инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры нам отвечали отказом», — отметил Алексей Богданов.

По мнению Алексея Богданова, собственники считают генеральный план приоритетным в вопросах жилищного строительства. Также Алексей Богданов заявил о том, что собственники понесли значительные затраты на покупку земли и освоение территории, поэтому свои интересы намерены отстаивать в судах.

По мнению директора АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Лилии Ширяевой, между генеральным планом и ПЗЗ нет прямой связи.

«Установление генеральным планом зоны не означает, что её установят в ПЗЗ, — отметила Лилия Ширяева. — Генеральный план — стратегический документ, который отражает перспективы развития города, в то время как ПЗЗ — тактический. Поэтому оспаривание в судах генерального плана — вопрос достаточно тонкий. У мэрии должны быть полные безапелляционные материалы, обосновывающие то или иное решение. Если чего-то будет не хватать, то перспективы отстаивания решения могут быть туманны».

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