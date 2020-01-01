Назначен новый состав комиссии по землепользованию и застройке Вместо 16 человек теперь на её заседаниях могут голосовать 19 новых членов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Указом губернатора Дмитрия Махонина сформирован новый состав комиссии по землепользованию и застройке Перми на 2021 год.

Председателем комиссии назначена и.о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Лариса Ведерникова, заместителем председателя — начальник управления градостроительной деятельности министерства имущества Анна Фалафеева.

Также в состав комиссии вошёл и.о. министра строительства Андрей Колмогоров, а также представители других министерств — от минпророды, минэкономразвития, минтарифного регулирования.

От властей Перми — врио главы города Алексей Дёмкин, начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова, главный архитектор Дмитрий Лапшин. Всего от властей в комиссии числится десять членов.

Также в комиссию включены депутаты гордумы Михаил Бесфамильный и Михаил Черепанов, от заксобрания — Виктор Плюснин.

От общественников в комиссию включены семь человек. В их числе архитекторы Виктор Воженников, Владислав Новинский, Александр Сушков, дизайнер Оксана Харитонова, эксперт Лилия Ширяева, директор АН «Территория» и экс-председатель регионального филиала Российской гильдии риэлторов Екатерина Пахомова.

Отметим, что из последнего «городского» состава комиссии в ней остались лишь Лариса Ведерникова, Михаил Черепанов, Мария Норова, Дмитрий Лапшин, Владислав Новинский и Екатерина Пахомова.

Напомним, ранее комиссия была подотчётна горадминистрации, её деятельность курировал департамент градостроительства и архитектуры, с 2021 года она «перешла» под контроль краевым властей в лице минимущества.

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