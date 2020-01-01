Непрофильное имущество «Мотовилихинских заводов» снова выставлено на торги Общая его стоимость уменьшена с 6,6 до 6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» снова выставил на торги доли акций в уставном капитале трёх компаний. Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Аукцион назначен на 20 сентября, на нём разыграют три лота. Первый — 5% акций в уставном капитале ЗАО «ПНКМ-Краснокамск», начальная цена — 3,3 млн руб. (на аукцион 4 августа выставлялся по цене 3,7 млн руб.). Второй — 1,25% акций в уставном капитале НАО «Специальное машиностроение и металлургия», начальная стоимость — 1,8 млн руб. (2 млн руб.). Третий — 0,9% акций в уставном капитале ВЗО «Техмашэкспорт» с начальной ценой в 814,5 тыс. руб. (905 тыс. руб.).

Общая стоимость трёх лотов — 6 млн руб.

Напомним, данное имущество уже выставлялось на торги. Однако аукцион 4 августа не состоялся. Согласно протоколам, выложенным на торговой площадке, на имущество, чья общая стоимость составила 6,6 млн руб., не было подано ни одной заявки от потенциальных покупателей.

Напомним, что ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлено банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». Среди крупных объектов недвижимости на торги выставлен УДС «Молот», покупателем которого могут выступить краевые власти. Кроме того, на торги выставлялись корпуса и земля предприятия, но они пока не нашли своего покупателя.

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